Две партии гуманитарной помощи отправили из Нижнего Новгорода в Белгородскую область. Фото: тг-канал Глеба Никитина

Две партии гуманитарной помощи отправили из Нижнего Новгорода в Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, одна машина была отправлена вчера, а сегодня ушла вторая фура, груженная всем необходимым. При сборе груза учитывались потребности людей – особенно много было отправлено предметов детской гигиены.

Также Никитин уточнил, что задача по формированию помощи жителям приграничной области была распределена между регионами по линии «Единой России».

- Своих не бросим, готовы и дальше помогать по всем направлениям! – написал губернатор.