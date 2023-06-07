Светлоярское озеро очистят от мусора в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Работы по очистке Светлоярского озера начнутся в Сормове в эти выходные. Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Светлоярский парк и озеро стали привлекать больше отдыхающих после благоустройства. А недавно там установили дополнительную раздевалку и теневой навес.

– Подрядной организации предстоит очистить 24 000 квадратных метров дна от мусора, удалить более 22 000 кубометров илистых отложений, расчистить 5 600 квадратных метров береговой полосы от растительности и обновить 3 200 квадратных метров песчаных покрытий на берегах, – подчеркнул Юрий Шалабаев.

Работы по расчистке озера будут проходить частями. Они продлятся до осени.

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