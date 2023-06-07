Дом Чардымова хотят отреставрировать в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Дом.НН» планирует одновременно восстановить дом по улице Большой Печерской и отреставрировать объект культурного наследия – Дом Чардымова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На совет по земельным и имущественным отношениям было вынесено предложение построить здание в архитектурной стилистике начала XX века на месте сгоревшего двухэтажного дома, не являвшегося ОКН. А Дом Чардымова, пострадавший от пожара, в рамках этого проекта отреставрировать.

Совет уже одобрил выделение участка для восстановления исторического объекта.

На данный момент «Дом.НН» разрабатывает проектную документацию по восстановлению ценного городского объекта и реставрации ОКН. В ходе этого этапа станут известны сроки и стоимость работ.

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