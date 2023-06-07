Депутаты ЗСНО рассмотрели проект об индексации пенсий работающим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Заксобрания Нижегородской области рассмотрели проект об индексации пенсий работающим гражданам, начиная с 2023 года. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Идею об индексации пенсий предложили депутаты Ленинградской области. Однако правительство РФ не поддержало инициативу, так как на индексацию необходимо 538 млрд рублей.

Нижегородские депутаты считают, что отсутствие индексации с 2016 года несправедливо. Они пока не поддержали мнение правительства, отложив решение до 20 июня. Позиция правительства Нижегородской области в пенсионном вопросе будет зависеть во многом от мнения губернатора.

Отметим, что председатель фракции КПРФ Владислав Егоров предложил источник для повышения пенсий: ввести ставку 15 процентов налога при годовых доходах 5 - 10 млн рублей и 30 процентов – при доходах свыше 10 млн. Благодаря такому способу бюджет ежегодно будет пополняться на 660 млрд рублей.

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