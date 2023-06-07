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НовостиОбщество7 июня 2023 12:40

Депутаты ЗСНО рассмотрели проект об индексации пенсий работающим

Решение по законопроекту должно быть сделано до 20 июня
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Депутаты ЗСНО рассмотрели проект об индексации пенсий работающим.

Депутаты ЗСНО рассмотрели проект об индексации пенсий работающим.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Депутаты Заксобрания Нижегородской области рассмотрели проект об индексации пенсий работающим гражданам, начиная с 2023 года. Об этом сообщает «Ъ-Приволжье».

Идею об индексации пенсий предложили депутаты Ленинградской области. Однако правительство РФ не поддержало инициативу, так как на индексацию необходимо 538 млрд рублей.

Нижегородские депутаты считают, что отсутствие индексации с 2016 года несправедливо. Они пока не поддержали мнение правительства, отложив решение до 20 июня. Позиция правительства Нижегородской области в пенсионном вопросе будет зависеть во многом от мнения губернатора.

Отметим, что председатель фракции КПРФ Владислав Егоров предложил источник для повышения пенсий: ввести ставку 15 процентов налога при годовых доходах 5 - 10 млн рублей и 30 процентов – при доходах свыше 10 млн. Благодаря такому способу бюджет ежегодно будет пополняться на 660 млрд рублей.

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