Нижегородский токсиколог рассказала, как защитить себя от суррогатного алкоголя

Стоит отказаться от покупки напитков, производитель и состав которых неизвестны. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Нижегородский токсиколог Светлана Мудрова напомнила жителям региона об опасности употребления суррогатного алкоголя и других напитков, происхождение которых неизвестно. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области.

Воздействие суррогатного алкоголя на человека непредвиденное, так как химическая формула таких жидкостей может быть различной, отмечает главный внештатный специалист токсиколог Минздрава РФ по Приволжскому федеральному округу, заведующая токсикологическим отделением городской больницы №33 Нижнего Новгорода Светлана Мудрова.

– К сожалению, случаи отравления суррогатами алкоголя – не редкость. При их употреблении может пострадать центральная нервная система, желудок, печень, почки и другие органы человека. В самых тяжелых случаях наступает смерть, – заявила медик.

Токсиколог подчеркнула, что стоит отказаться от покупки напитков, производитель и состав которых неизвестны.

– Самое лучшее, что можно сделать для того, чтобы обезопасить свою жизнь и здоровье, а также жизнь и здоровье окружающих, – полностью воздержаться от употребления алкоголя, – добавила Светлана Мудрова.

Напомним, в Богородске Нижегородской области шесть человек пострадали от суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр». Его продавали в местной сети разливаек. Магазины уже закрыли. Министр здравоохранения подтвердил: в анализах всех пострадавших нашли метанол. Так что ни о каком «испортившемся» напитке речи не идет – технический спирт добавили в напиток на производстве.

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