На Нижегородской канатной дороге разделят очереди по способу оплаты. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На канатной дороге Нижний Новгород – Бор разделят очереди по способу оплаты. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

На станции «Нижегородская» пройти через один из турникетов можно будет только после оплаты транспортной картой. Другие два по-прежнему будут принимать платежи любого вида, установленного на канатной дороге.

Теперь жители Бора смогут воспользоваться отдельным проходом в зону посадки, и им не придется стоять в длинных очередях с туристами, желающими просто прокатиться на канатке.

Напомним, более 214 тысяч пассажиров воспользовались Нижегородской канатной дорогой, которая соединяет Нижний Новгород и Бор, в мае.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен