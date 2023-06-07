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НовостиОбщество7 июня 2023 9:47

На Нижегородской канатной дороге разделят очереди по способу оплаты

Один из турникетов будет принимать только транспортные карты
Анастасия СТЕПАНЕНКО
На Нижегородской канатной дороге разделят очереди по способу оплаты.

На Нижегородской канатной дороге разделят очереди по способу оплаты.

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

На канатной дороге Нижний Новгород – Бор разделят очереди по способу оплаты. Об этом сообщили в АО «Нижегородские канатные дороги».

На станции «Нижегородская» пройти через один из турникетов можно будет только после оплаты транспортной картой. Другие два по-прежнему будут принимать платежи любого вида, установленного на канатной дороге.

Теперь жители Бора смогут воспользоваться отдельным проходом в зону посадки, и им не придется стоять в длинных очередях с туристами, желающими просто прокатиться на канатке.

Напомним, более 214 тысяч пассажиров воспользовались Нижегородской канатной дорогой, которая соединяет Нижний Новгород и Бор, в мае.

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