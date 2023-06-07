Более 1500 выпускников Мининского университета вольются в ряды педагогов в новом учебном году

Более 1500 бакалавров, специалистов и магистров получат дипломы в 2023 году в Мининском университете. Среди них - 66 молодых педагогов, которые прошли обучение по целевому направлению от образовательных организаций Нижнего Новгорода и области. Им искать работу не придется – к 1 сентября их уже ждут в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, чаще всего студенты-целевики выбирают педагогические специальности, в частности, обучаются на факультете психологии и педагогики.

“Педагогические специальности сейчас - самый безопасный выбор, поскольку с учетом имеющегося кадрового дефицита гарантируют трудоустройство, причем гарантом выступает государство. На федеральном и региональном уровне сейчас идет работа по повышению заработных плат учителей, обсуждается также и присвоение учителю особого государственного статуса. И потому поступление по целевому приему становится еще более популярным, все больше абитуриентов таким образом проходят на бюджет. Так, в этом году мы ждем 300 человек”, - сказал ректор Виктор Сдобняков.

Напомним, что целевое направление абитуриент может взять как от образовательных организаций дошкольного, среднего или дополнительного образования, так и от департамента, министерства образования, своего региона.

Ознакомиться с правилами приема в Мининский университет в 2023 году можно по ссылке. Подробнее узнать о направлениях и профилях подготовки можно на сайте вуза.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина