Супружеская пара погибла после распития сидра в Богородске. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Семейная пара погибла в Богородске после распития сидра, содержащего метанол. Напомним, одной из главных российских новостей остается массовое отравление смертельно опасным напитком «Мистер сидр». Суррогат, произведенный в Самарской области, развезли почти по всему Поволжью. Первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области накануне. Вскоре сообщения об отравления стали поступать из разных регионов страны – Самарской, Нижегородской, Ульяновской областей, а также республики Удмуртия.

В Богородске Нижегородской области суррогатом отравились шесть человек: четверо попали в больницу, еще двоих спасти не удалось. Погибшими оказались 50-летний Сергей Агапов и его 47-летняя супруга Светлана. Они были в субботу дома, когда им резко стало плохо.

Мать погибшего Лидия Агапова сообщила журналистам программы «Кстати» что Сергей и Светлана пили сидр «Мохито». После мужчина плохо себя почувствовал, упал и скончался. Через 10 часов после смерти Сергея скончалась его жена.

– Мы не знаем, что они употребляли. Там работают правоохранительные органы, – прокомментировала ситуацию главный врач Богородской ЦРБ Светлана Тебекина. – 5 июня к нам обратилось четыре человека с признаками отравления суррогатным алкоголем. Это слабость, головная боль, головокружение, тошнота, рвота, боли в животе, мелькание мошек перед глазами. Также в крови выявлен метанол.

После массового отравления сидром полиция изъяла почти полторы тысячи литров алкоголя в Нижегородской области.

По данным на 7 июня количество пострадавших от суррогатного алкогольного напитка «Мистер Сидр» в России опять выросло. Сейчас известно о 98 пострадавших, 32 человека к сожалению погибли - эта цифра за ночь не увеличилась.