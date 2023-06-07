РОСБАНК поддержал благотворительные спортивные турниры Нижегородского фонда «Крылья жизни»

В воскресенье 28 мая в Нижнем Новгороде был открыт новый сезон ежемесячных благотворительных турниров по мини-футболу в рамках проекта «Наставник. Футбольная Лига» фонда «Крылья жизни».

В благотворительном турнире приняли участие следующие команды: РОСБАНК, МФК «Крылья жизни», ООО «Спар Миддл Волга», «Kolhozniki», «Рассвет», «Эталон».

Проект «Наставник. Футбольная Лига» реализуется с 2018 года и ориентирован на социализацию выпускников детских домов через занятия футболом с профессиональным тренерским составом. На данный момент постоянным тренировочным процессом охвачено 5 детских учреждений (Дзержинский санаторный детский дом, Золинская коррекционная школа-интернат, Детский Дом №3, Школа-интернат №1, Специальная школа №29). Сборная для выпускников вышеупомянутых учреждений МФК «Крылья Жизни» за последние несколько лет два раз вошла в топ-3 различных турниров и лиг региона.

«Фонд «Крылья жизни» делает большое дело, так как социализация детей из детских домов в подростковом возрасте напрямую влияет на построение ими взрослой жизни. Благодаря командной игре ребята учатся взаимодействовать между собой, работать сообща ради общей цели. Росбанк внимательно следит за успехом проекта и развитием ребят-выпускников. Желаем выпускникам дальнейших спортивных достижений, а главное, реализации в жизни», - отмечает Ермакова Татьяна, директор территориального офиса Росбанка в Нижнем Новгороде.

Комментирует директор благотворительного фонда «Крылья жизни» Василий Коптев:

«Мы очень рады, что наши благотворительные инициативы постоянно находят все новых и новых единомышленников, что многие компании осознают важность работы фонда с выпускниками детских домов. При проведении детских и взрослых турниров среди интернатов, детских домов и коррекционных школ мы видим, как ребята взрослеют, как учатся стратегически мыслить, как чувствуют плечо товарища. Их вовлеченность в процесс игр и тренировок – наше большое достижение».

Фото: Пресс-служба «Росбанка»