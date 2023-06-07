Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев высказался о гибели деревьев на Похвалинском съезде

Подрядная организация заменит погибшие деревья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава администрации Нижнего Новгорода высказался о ситуации с гибелью деревьев на Похвалинском съезде. Его комментарий «КП-Нижний Новгород» предоставили в пресс-службе городской мэрии.

Как отметил Шалабаев, специалисты из МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» провели обследование высаженных на этой территории пирамидальных тополей. Выяснилось, что около половины растений приживаются, но есть и погибшие.

- Я не раз говорил, что зеленые насаждения высаживаются только при условии гарантийного сопровождения. Эта практика доказала свою эффективность: деревья и кусты – это все-таки не скамейки и урны. Их приживаемость и рост зависит от множества факторов, начиная от качества рассады и заканчивая условиями посадки и содержания. Думаю, садоводы со мной согласятся, что важную роль играют и погодные условия: невозможно предугадать ледяные дожди, резкие заморозки или потепление. Поэтому подрядчик должен нести ответственность за состояние растений и быть готов к тому, что придется заново выполнять посадку неприжившихся саженцев, - сказал мэр.

Окончательное решение о судьбе деревьев будет принято 1 июля. Подрядчика обяжут заменить погибшие деревья по гарантии. Иными словами, бюджетные средства на замену деревьев тратить не будут.