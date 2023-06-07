В Нижегородской области от самарского «Мистер сидра» погибли два человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижегородской области от смертельного опасного «Мистера сидра», произведенного в Самаре, погибли два человека. Еще четверо пострадавших остаются в больницах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, первые случаи отравления были зафиксированы в городе Димитровграде Ульяновской области 5 июня. Сначала там отравились 12 человек, шесть из которых скончались в больнице. Вскоре число жертв выросло до 18 человек, а новые случаи отравлений стали фиксировать в разных регионах Приволжья. На сегодняшний день жертвы опасного напитка уже есть в Ульяновской, Самарской и Нижегородской области, а также в республике Удмуртия. На данный момент от смертельно опасного сидра по стране скончались 32 человека, еще 66 остаются в больницах.

В Нижегородской области все случаи отравления зафиксированы в Богородске. Жители покупали опасный напиток в местном магазинчике разливных напитков. Сразу после первых случаев отравления по всему городу прошли многочисленные проверки, а сама сеть этих магазинчиков закрылась.