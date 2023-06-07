Жители девяти домов в Нижнем Новгороде остались без света 7 июня.
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Свет отключили в девяти домах Нижнего Новгорода 7 июня. Об этом сообщается на сайте нижегородского Управления ГОЧС.
В 9.00 без электричества остались жители домов №37, №39, №41, №43, №45 по улице Чаадаева. Свет включат уже сегодня в 13.00.
Также без электроэнергии оказались нижегородцы, проживающие в домах №18, №20, №22, №24 по улице Станиславского. В их дома электричество вернут сегодня в 18.00.
Такие неудобства связаны с проведением плановых работ ЖКХ.
Ранее мы сообщали о частичном отключении света и горячей воды на двух улицах в Нижнем Новгороде 5 июня. Тогда причиной отключений также стали плановые работы ЖКХ.
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