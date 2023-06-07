Глава региона Глеб Никитин провел экспертный совет стратегии развития Нижегородской области

Встреча состоялась 6 июня на Нижегородской ярмарке. Фото: Юлия Горшкова.

Губернатор Нижегородской области встретился с обновленным составом экспертного совета стратегии развития региона. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, событие состоялось на Нижегородской ярмарке 6 июня.

Во время встречи глава региона поблагодарил членов совета — экспертов, лидеров в различных отраслях и представителей общественности за неравнодушие и колоссальный труд. По его словам, многие из присутствующих являются авторами этой стратегии.

Никитин так же отметил, что пять лет назад в составлении планов по развитию региона приняли свыше полумиллиона жителей. Свое отражение в стратегии нашли более 5 тысяч предложений и около 3 тысяч инициатив, поступивших от нижегородцев.

- Нам с вами нужно укрепить веру людей в то, что их предложения снова будут услышаны. Особое внимание при сборе инициатив нужно уделить районам, - заметил губернатор.

В последнее время, по словам губернатора, регион столкнулся с новыми вызовами, а значит, для полноценной реализации стратегии необходимо обладать технологическим лидерством. Именно поэтому необходимо актуализировать уже имеющиеся планы и видение развития.

- В итоге мы увидим актуализированную версию документа – стратегию 2.0. Этот обновленный план конкретных действий будет учитывать все современные тенденции. Вместе мы можем больше – это не просто слова, это стиль нашего мышления, наш генетический код! - добавил Никитин.

В рамках актуализации плана развития региона запланировано 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и всех районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.