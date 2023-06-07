Работу общественного транспорта по вечерам улучшат в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде улучшат работу общественного транспорта в вечернее время. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства по итогам заседания штаба по транспорту.

Заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин рассказал, что с началом теплого сезона нижегородцы стали чаще жаловаться на отсутствие автобусов по вечерам после 19-21 часов.

- Учитывая нехватку водителей практически у всех перевозчиков, необходимо отрегулировать работу автобусов так, чтобы с одной стороны не допускать значительных периодов ожидания, а с другой стороны – исключать их движение друг за другом, «паровозом», с последующим увеличением интервала, - подчеркнул Денис Рябинин.

Также на заседании обсуждался вопрос проезда маршрутками остановок – на это нарушение тоже поступает много жалоб. Как отметил заместитель ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» Дмитрий Рябушев, это является нарушением действующего законодательства РФ, поэтому к таким перевозчикам будут приниматься более жесткие меры.

Еще одной проблемой, которая оказалась в центре внимания, стал безбилетный проезд подростков в общественном транспорте. Школьники ездят целыми группами и отказываются платить за проезд – в день в одном автобусе проезжает до 20 таких «зайцев». На заседании штаба было решено устроить рейд с полицией, чтобы привлечь к ответственности родителей юных пассажиров.