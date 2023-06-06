Началось благоустройство территории у водонапорной башни в Арзамасе. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Благоустройство территории у водонапорной башни в Арзамасе началось. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, работы будут выполнены по нацпроекту «Жилье и городская среда». Концепцию развития площади у водонапорной башни разрабатывал Институт развития городской среды Нижегородской области совместно с местной администрацией.

- В благоустройство территории вкладываем несколько больший смысл, чем просто обновление. Это ключевая точка, соединяющая старый и новый Арзамас. Здесь мы чествуем представителей предприятий и организаций, жителей, внесших заметный вклад в развитие округа, - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

Согласно проекту, территория вокруг водонапорной башни станет открытым сквером, который соединит Парк культуры и отдыха им. Гайдара и улицу Карла Маркса за счет градиентного озеленения и мощения. На самой башне появится смотровая площадка. Кроме того, планируется создание Доски почета, автобусная остановка будет ближе к жилому дому.

Работы проводит нижегородская компания «Инженерные сети». Сумма, выделенная на благоустройство, составит 117 млн рублей.