Девять лет «строгача» получил нижегородец за убийство потенциальной тещи и сокрытие тела

Тело женщины нашли спустя четыре дня. Фото: СУ СКР по Нижегородской области.

49-летний нижегородец признан виновным в убийстве женщины, совершенном в Ардатовском районе. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, трагедия произошла в сентябре 2022 года в одном из частных домов в селе Чуварлейка.

- В ходе семейной ссоры нетрезвый подсудимый жестоко избил мать своей сожительницы, нанеся множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшей. Когда 57-летняя женщина перестала подавать признаки жизни, злоумышленник перенес тело погибшей за территории своего придомового участка и сокрыл его, закопав в землю, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Родственница погибшей сообщила в полицию, что не может связаться с ней. Были начаты поиски. Через четыре дня после убийства тело женщины нашли. Убийце было предъявлено обвинение. По решению суда он получил 9 лет колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.