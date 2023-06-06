Нижегородский проект стал победителем грантового конкурса экологических проектов Эн+

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ подвел итоги четвертого ежегодного грантового конкурса экологических проектов. На воплощение своих инициатив грантополучатели получат до 600 000 рублей.

В Нижнем Новгороде победителем стал Рашит Хабибуллин и его проект «Тайны реки Левинки». Полученный гранд Рашит хочет направить на создание городской экотропы протяженностью 1 км, которая будет проходить вдоль берега реки. Планируется, что в рамках проекта школьники будут проводить экскурсии по экотропе, предварительно пройдя обучающий мастер-класс. Кроме того, дети смогут посетить занятия по охране водных ресурсов и изготовлению арт-объектов из дерева.

География проекта помимо Нижнего Новгорода включает Иркутскую и Челябинскую области, Красноярский край и Республику Бурятия. По результатам экспертного отбора победителями конкурса объявлены 21 проект в шести номинациях: «Местная инициатива», «Объединяя ресурсы», «Передавая опыт», «Наука и практика», «Курс на устойчивость», «Байкал без пластика». Все проекты-победители размещены на сайте.

«За время проведения конкурса мы нашли единомышленников, которые хотят сохранить уникальную природу родного края. Нам очень приятно, что в конкурсе были участники из Нижнего Новгорода и один из них стал победителем. Хочу отметить, что это не просто экологический проект, который направлен на благоустройство берега реки. Идея Рашита масштабнее. Проект позволяет создать большую площадку для исследовательской и учебной деятельности школьников», – отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Грантовый конкурс экологических проектов Эн+ является частью комплексной программы компании «Мир со знаком плюс». В основе программы лежит защита заповедных территорий от различных воздействий окружающей среды, и деятельность компании направлена не только на развитие долгосрочных экологических инициатив, но и на работу по просвещению в этом направлении.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"