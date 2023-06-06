Названы сроки открытия трех станций метро в Нижнем Новгороде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородцам назвали сроки открытия трех новых станций метро. Об этом сообщается в телеграм-канале «МетроНН».

Новые станции метро «Сенная» и «Площадь Свободы», которые сейчас находятся на стадии строительства, появятся в Нижнем Новгороде до 2026 года. Ещё одну станцию метро «Сормовская» планируют открыть до 2027 года.

Также совсем скоро на строительную площадку прибудет тоннелепроходческий щит.

Напомним, ранее стало известно, что первый этап формирования стартового котлована нового метро завершен в Нижнем Новгороде. На улице Горького бетоном залили 100 процентов свай.