Более 10 тысяч погружений совершили водолазы АО «Нижегородский водоканал»

Одно из уникальных подразделений АО «Нижегородский водоканал» – участок водолазных работ – недавно отметило 30-летний юбилей. За данный период водолазы Нижегородского водоканала совершили более 10 тысяч погружений.

Сотрудники участка выполняют регламентные и аварийные работы на объектах АО «Нижегородский водоканал» круглогодично. Особенно актуальны данные работы в паводковый и послепаводковый периоды, когда решетки на оголовках водозаборов могут забиваться травой, ветками и прочим мусором, что может привести к дефициту подаваемой потребителям воды. Чтобы этого не происходило, требуется постоянный мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Благодаря ему можно понять, какие меры необходимо принять для поддержания работоспособности оголовков.

«Мы проводим регулярные водолазные спуски, во время которых наши водолазы производят контрольные осмотры гидротехнических сооружений, выявляют и устраняют причины, мешающие их стабильной работе. Особенно активно данная работа ведётся на реке Волга. Кроме того, в настоящее время водолазы обозначают подводные объекты Нижегородского водоканала плавучими навигационными знаками для обеспечения безопасности движения судов на реках Ока и Волга», – рассказал начальник участка водолазных работ АО «Нижегородский водоканал» Александр Ильичев.

Водолазные спуски осуществляются в вентилируемом и легководолазном снаряжении с водолазного бота на базе катера «Ярославец», а также с берега. Погружения в легководолазном снаряжении осуществляются с баллоном сжатого воздуха за спиной у водолаза. Вентилируемое снаряжение предполагает подачу воздуха водолазу с катера от компрессора или с берега с помощью трёхцилиндровой водолазной помпы с электрическим приводом. Воздух подается водолазу по шлангам, рассчитанным на нагрузку до 250 кг. Связь с водолазом осуществляется по кабель-сигналу, выдерживающему нагрузку до 300 кг. Он позволяет быстро извлечь водолаза из воды в случае возникновения внештатной ситуации. На случай аварийного отключения электропитания, помпа оборудована ручным приводом. За время существования службы не было ни одного инцидента или несчастного случая на производстве.

Сотрудники участка выполняют регламентные и аварийные работы на объектах круглогодично

«Условия труда водолазов относятся к особо вредным и особо опасным. Все водолазы – это первая группа здоровья, как у космонавтов. Мой личный стаж работы в водолазной службе насчитывает уже более 20 лет. Объехал всю страну, везде поработал и решил всё-таки закончить скитания, вернуться домой в Нижний Новгород. Сейчас работаю в Нижегородском водоканале на благо города и его жителей», – рассказывает водолаз седьмого разряда участка водолазных работ АО «Нижегородский водоканал» Юрий Твеленев.

Помимо обслуживания подводных гидросооружений, сотрудники водолазного участка АО «Нижегородский водоканал» проводят работы в колодцах, аванкамерах, резервуарах чистой воды, а также в условиях агрессивной среды на очистных сооружениях. В зимний период осуществляется защита водозаборников от шуги (мелкий рыхлый лёд), летом – очистка решеток от ракушек, которыми обрастают водозаборные оголовки.

«Практически каждый спуск имеет свою специфику, она зависит от того, будет ли осуществляться погружение с судна или с берега, на какую глубину и с какой задачей, поэтому очень важно соблюдать правила безопасности выполнения водолазных работ. Благодаря тому, что коллектив у нас слаженный и опытный, удается работать без травм и аварий. Сам я потомственный водолаз. Мой отец отработал в водолазной службе 25 лет», – отметил водолаз седьмого разряда участка водолазных работ АО «Нижегородский водоканал» Александр Придатченко.

Фото: Пресс-служба АО «Нижегородский водоканал»