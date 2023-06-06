Группа нижегородских добровольцев уехала на подготовку к СВО. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Группа нижегородских добровольцев-контрактников отправилась в учебный центр на подготовку к СВО. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Дом народного единства.

5 июня мужчин проводили на службу друзья, родственники и представители муниципальных органов власти. В состав группы вошел водитель из Богородска, 59-летний мужчина без боевого опыта, 32-летний житель Ветлуги. В числе добровольцев и уроженец Таджикистана.

Перед поездкой на учебные полигоны военнослужащие прошли медицинскую комиссию, инструктаж, а также заключили контракты. Каждому собрали «рюкзак губернатора», в котором вещи первой необходимости и дополнительное тактическое снаряжение.