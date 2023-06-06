Начались подготовительные работы к ремонту дороги на улице Ванеева в Нижнем Новгороде. Фото: пресс-служба городской администрации

Подготовка к ремонту участка дороги на улице Ванеева началась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации с ссылкой на МКУ «ГУММиД».

По информации, работы затронут участок между улицами Агрономической и Адмирала Васюнина. Подрядчиком является нижегородской компанией ООО «Эйдос», с ней заключен контракт на сумму 67,3 млн рублей.

Подрядчик начал работы в начале июня. За это время были установлены аншлаги, информирующие о предстоящем ремонте. Также на улице Ванеева с помощью трассоискателя и ручной разработки грунта определяются подземные коммуникации.

- Тем временем, на двух объектах – ул. Карпинского и Ярославской – готовность оценивается в 80%. На обоих уложено новое дорожное покрытие проезжей части, установлен дорожный бортовой камень и в завершающей стадии находится устройство тротуарного покрытия, - уточнили специалисты ГУММиДа.

Кроме того, ремонт проходит на ул. Верхне-Печёрской, Энгельса, Советской Армии, Электровозной, Голубева, участках на Комсомольском шоссе, Зеленском съезде и путепроводе на 4-ом км Московского шоссе.