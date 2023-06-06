Аварийный дом рядом с кварталом «Красный просвещенец» снесут в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Аварийный двухэтажный дом рядом с кварталом «Красный просвещенец» снесут в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации 5 июня.

Речь идет о многоквартирном доме № 25/16 литера А на улице Ашхабадской в Советском районе. В 2019 году здание признали аварийным. Сейчас дом хотят снести, а собственникам выплатят компенсацию.

В скором времени администрация Советского района подготовит документ соглашения с каждым собственником, в котором будет рассчитан размер компенсации.

Напомним, ранее стало известно, что два старых дома снесут ради новостройки на улице Семашко в центре Нижнего Новгорода.