Из Нижнего Новгорода запустили полеты в Томск Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Аэропорт Нижнего Новгорода приступил к выполнению прямых регулярных рейсов из Нижнего Новгорода в Томск. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

По информации источника, жители Нижнего Новгорода смогут улететь в Томск дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям.

По пятницам вылет из Нижнего Новгорода будет в 02:00, прибытие в 09:50, по воскресеньям в 21:20, прибытие – на следующий день в 05:20. Время в пути займет в среднем семь часов и 50 минут.

Это направление новое для авиакомпании. Летать будут самолеты CRJ-200, они рассчитаны на 50 посадочных мест.