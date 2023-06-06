Генерал-лейтенант Просяник навестил в больнице Захара Прилепина. Фото: Росгвардия

Временно исполняющий должность командующего Приволжским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Сергей Просяник посетил в больнице писателя и офицера Росгвардии Захара Прилепина.

Генерал-лейтенант Сергей Просяник пожелал скорейшего выздоровления росгвардейцу и подарил двухтомное издание «Преодоление» военных журналистов полковника Игоря Софронова и подполковника Николая Петелина, посвященное офицерам и бойцам войск правопорядка, получивших тяжелые ранения.

Захар Прилепин поблагодарил генерал-лейтенанта Сергея Просяника за проявленное внимание и подчеркнул, что после восстановления от ранения намерен вернуться в строй Росгвардии.

Напомним, Захар Прилепин попал в больницу после совершенного на него покушения. Утром 6 мая его машина была взорвана в глухой деревне под Нижним Новгородом. Погиб соратник Прилепина Александр Шубин, сам публицист с серьезными травмами был доставлен в больницу.