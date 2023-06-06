Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июня 2023 7:17

Денис Скалкин займет пост первого заместителя главы Нижнего Новгорода

Он займет должность с 7 июня
Елизавета КОПЫЛОВА
Денис Скалкин займет пост первого заместителя главы Нижнего Новгорода. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Денис Скалкин займет пост первого заместителя главы Нижнего Новгорода. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Денис Скалкин станет первым заместителем главы Нижнего Новгорода. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Юрий Шалабаев.

Свою должность он займет с 7 июня. Последние четыре года он работал в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры, в том числе был на посту руководителя.

-Денис Скалкин не единожды исполнял обязанности первого зама, поэтому с повесткой хорошо знаком. Блок, который ему предстоит возглавить, очень сложный, и на курирующем первом заме лежит большая ответственность перед нашим городом и его жителями, - отмечает Юрий Шалабаев.

Напомним, первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин покидает свой пост. По информации источника, уход Сивохина связан исключительно с личными и семейными обстоятельствами.