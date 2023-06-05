Спикер ЗСНО Евгений Люлин прокомментировал упрощение трудоустройства подростков. Фото: соцсети Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин одобрил упрощение трудоустройства для несовершеннолетних. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Госдума РФ приняла соответствующий закон первого июня. Согласно документу, подростку, который старше 14 лет, не нужно согласие органов опеки при трудоустройстве. Требуется только согласие одного родителя или законного представителя.

- Если ребенок незадолго до этого проходил медосмотр, то повторно это не потребуется. Меньше бюрократической волокиты! Раньше родителям нужно было собирать кипу документов и обращаться в органы опеки, - отметил Евгений Люлин.

Он также добавил, что нужно прививать подростков к труду с детства. Раньше люди работали с 13 лет, например, трудились на заводе или в поле.

- Я тоже работал с 13 лет: пас лошадей и зарабатывал больше родителей, стремясь им помочь. Конечно, времена были другие, но суть от этого не меняется. Сейчас многие подростки хотят сами зарабатывать свои первые деньги, - поделился председатель Заксобрания.

Такое решение поможет получить подросткам первый опыт работы и возможно задуматься о карьере.