В детской поликлинике №39 Нижнего Новгорода завершился капремонт. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В детской поликлинике №39 Нижнего Новгорода завершился капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ремонт был выполнен по программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На работы из федерального бюджета выделили около 25,5 млн рублей. За прошедшие два года были отремонтированы не только медицинские и вспомогательные кабинеты, но и лестничные пролеты, а также кровля здания. Кроме того, провели модернизацию и замену лифтового оборудования.

Благодаря нацпроекту «Здравоохранение» в медучреждении появились две диагностические ультразвуковые системы, комплекс для многосуточного мониторинга артериального давления в кабинете кардиолога и авторефрактометр в кабинете офтальмолога. На эти цели было потрачено около 9,3 млн рублей.

- Мы стараемся сделать все для того, чтобы визиты маленьких пациентов к врачу были максимально позитивными и комфортными. Наши красивые, уютные пространства не только создают хорошее настроение детям, родителям и сотрудникам медучреждения, но и позволяют разделить потоки пациентов в зависимости от цели посещения, - делится главный врач поликлиники Инна Кондратьева.