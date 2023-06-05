Строительство путепровода у Петряевки в Нижнем Новгороде оценили в 2,93 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возведение путепровода у станции Петряевка в Нижнем Новгороде оценили в 2,93 млрд рублей. Об этом сообщили представители городской администрации, отвечая на вопросы местных жителей во «Вконтакте».

Нижегородцы часто жалуются на пробки напротив переезда у Петряевки.

Как отмечается, строительство дороги над железнодорожным переездом входит во вторую очередь строительства проспекта Молодёжного. Реализация проекта предусмотрена в 2023-2030 годы. Стоимость была рассчитана в 2019 году, сколько на данный момент будет стоить строительство неизвестно.

Также пока неизвестен источник финансирования, в связи с этим сроки строительства в данный момент не определены.

- Департаментом транспорта и дорожного хозяйства ранее неоднократно направлялись предложения в адрес руководства Горьковской железной дороги филиала ОАО «РЖД» об изменении расписания движения составов, следующих через железнодорожный переезд в районе станции «Петряевка», в целях сокращения возникающих задержек в движении автотранспорта в часы утренних и вечерних пиковых нагрузок, - объяснили представители горадминистрации.