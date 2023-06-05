В «Волгаэнерго» прошло мероприятие, посвященное Дню эколога

5 июня в ГК «Волгаэнерго» прошло мероприятие, приуроченное ко Дню эколога. Сотрудники компании высадили цветы и кустарники на территории головного офиса.

В ходе мероприятия было разбито несколько цветочных клумб и высажено более 30 однолетних и многолетних растений, среди которых флоксы, бархотки, ирисы, петунии, бадьян, хосты, гортензии.

Сегодняшняя акция дала старт эстафете по озеленению территорий остальным организациям, входящим в ГК «Волгаэнерго». Планируется, что мероприятие пройдет до конца этого месяца, а его итоги - лучшее озеленение - будут подведены 20 июня в Международный день цветка.

«Сажать цветы, кустарники, деревья - стало для нас доброй традицией. Смотря на результат, мы видим, как преображается территория. Это наполняет нашу жизнь яркими красками, создает хорошее настроение для всех сотрудников. Кроме того, это вклад в озеленение нашего города, который мы очень любим. Не будем останавливаться на достигнутом и планируем расширять географию благоустройства», - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

Напомним, что в мае этого года силами сотрудников компании были высажены туи на территориях Автозаводской ТЭЦ, котельной «Северная» (входят в ГК «Волгаэнерго») и во дворе дирекции филиала компании, а также в Автозаводском парке Нижнего Новгорода.

Справка:

Всемирный день окружающей среды, или День эколога, отмечается во многих странах. Этот праздник был установлен 15 декабря 1972 года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы «обратить внимание общественности на необходимость сохранять и улучшать окружающую среду».

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"