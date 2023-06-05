АО «Транснефть-Верхняя Волга» подвело итоги конкурса профессионального мастерства

Итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» подвело АО «Транснефть-Верхняя Волга». В течение трех дней представители Горьковского, Рязанского, Марийского, Володарского районных управлений и Великолукского завода «Транснефтемаш» демонстрировали профессиональные навыки и уровень теоретической подготовки.

Всего в 14 конкурсах, проводившихся на производственных площадках Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) в г. Кстове Нижегородской области и Марийского РНУ в Республике Марий Эл, соревновались 63 представителя рабочих профессий.

Цель мероприятия - определение профессионального уровня рабочих основных профессий, распространение передового опыта организации труда, стимулирование работников к дальнейшему повышению квалификации. Участники, в частности, соревновались в скоростном фигурном вождении, демонстрировали навыки по подготовке и сборке деталей для сварки труб, искали «незаконные врезки» в трубопроводы.

Победители представят АО «Транснефть–Верхняя Волга» в финале конкурса «Лучший по профессии» среди работников организаций системы ПАО «Транснефть», который состоится на базе АО «Транснефть – Урал» в г. Уфе в августе.

Проведение конкурса профессионального мастерства является частью кадровой политики предприятия и позволяет, в том числе, эффективно обмениваться профессиональным опытом, развивать навыки и знания.

Фото: Служба общественных коммуникаций АО «Транснефть-Верхняя Волга»