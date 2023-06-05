Московская компания разработает систему ливневок для Нижнего Новгорода за 158,8 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания из Москвы разработает систему ливневой канализации в Нижнем Новгороде за 158,8 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Как отмечается, подрядчик был выбран на аукционе. На конкурс выдвинулась только одна компания – АО Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт «Гидропроект» имени С. Я. Жука. Максимальная цена контракта составила 167,2 млн рублей. Заказчиком работ выступает МКУ «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода».

Подрядчику предстоит обследовать состояние существующей сети ливневки, разработать схему модернизации, а также строительства новых сетей. Работы должны быть выполнены до ноября 2025 года.