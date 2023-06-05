Речное судно «Валдай» совершит тестовый рейс в Муром 7 июня. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Тестовый рейс речного судна «Валдай» из Нижнего Новгорода в Муром состоится седьмого июня. Об этом сообщает Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации во «ВКонтакте» с ссылкой на компанию «Водолет».

Компания также отмечает, что помимо рейса в Муром, запланирован и другие маршруты. Так, с 10 июня планирует запустить рейс в Чебоксары, а с 12 июня запустят экскурсионный маршрут до Козьмодемьянска, с 14 июня будут ходить еженедельные рейсы в этом направлении.

За первый месяц навигации в мае, нижегородские суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» перевезли более шести тысяч пассажиров.

Напомним, два новых судна электрокатамаран «ЭкоходЪ 2» и речной трамвайчик «Соталия» презентовали на Нижневолжской набережной 1 июня.