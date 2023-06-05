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НовостиОбщество5 июня 2023 10:12

Юрий Шалабаев подтвердил увольнение Сивохина с должности первого заместителя мэра

Чиновник увольняется по семейным обстоятельствам
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Дмитрий Сивохин уходит с должности первого заместителя мэра Нижнего Новгорода.

Дмитрий Сивохин уходит с должности первого заместителя мэра Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подтвердил уход Дмитрия Сивохина с поста первого заместителя главы городской администрации. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

- Рабочую неделю начинаем с кадровых ротаций. Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин покидает свою должность по семейным обстоятельствам. Завтра его последний день работы в этом качестве, - подчеркнул Шалабаев.

По его словам, Сивохин останется работать в мэрии, но теперь в должности советника мэра.

- Соответствующее распоряжение я уже подписал, - отметил Юрий Шалабаев.