Юрий Шалабаев подтвердил увольнение Сивохина с должности первого заместителя мэра

Дмитрий Сивохин уходит с должности первого заместителя мэра Нижнего Новгорода. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подтвердил уход Дмитрия Сивохина с поста первого заместителя главы городской администрации. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

- Рабочую неделю начинаем с кадровых ротаций. Первый заместитель главы администрации города Дмитрий Сивохин покидает свою должность по семейным обстоятельствам. Завтра его последний день работы в этом качестве, - подчеркнул Шалабаев.

По его словам, Сивохин останется работать в мэрии, но теперь в должности советника мэра.

- Соответствующее распоряжение я уже подписал, - отметил Юрий Шалабаев.