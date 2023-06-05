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НовостиОбщество5 июня 2023 10:09

Более 214 тысячи пассажиров перевезла Нижегородская канатная дорога в мае

Объем перевозок значительно вырос
Елизавета КОПЫЛОВА
Более 214 тысячи пассажиров перевезла Нижегородская канатная дорога в мае

Более 214 тысячи пассажиров перевезла Нижегородская канатная дорога в мае

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Более 214 тысяч пассажиров воспользовались Нижегородской канатной дорогой, которая соединяет Нижний Новгород и Бор, в мае. Об этом сообщает Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации во «ВКонтакте».

Средние показатели за последние четыре года в мае составляли около 138 тысяч пассажиров.

Как отмечается, рост был зафиксирован не только в мае, но и в марте. Было перевезено более 167 тысяч пассажиров при многолетнем показателе около 92 тысяч.

Напомним, в середине мая появилась информация, что мощность нижегородской канатной дороги планируют увеличить из-за высокого спроса и большого количества очередей.