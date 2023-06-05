Энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» полностью восстановили электроснабжение жителей 10 регионов после прохождения грозового фронта

Грозовой фронт, прошедший с середины дня 3 июня на территории Владимирской, Воронежской, Ивановской, Кировской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской, Смоленской областей и Республики Удмуртия, вызвал технологические нарушения в работе объектов электросетевого комплекса.

Мероприятия по восстановлению электроснабжения потребителей во Владимирской и Костромской областях, где энергокомплекс претерпел самые значительные повреждения, завершены.

Всего в регионах в аварийно-восстановительных работах были задействованы 299 бригад в составе 918 специалистов компании и 347 единиц спецтехники.

Ситуацию в каждом филиале компании контролировал оперативный штаб, проводился обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, осуществлялся мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории регионов. Был установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Сообщить нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).