Теплоэнерго проведут испытания двух гидравлических сетей от Нагорной теплоцентрали с шестого июня. Фото: пресс-служба АО «Теплоэнерго».

Гидравлические испытания второй и пятой очередей магистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО «Теплоэнерго» - Нагорной теплоцентрали, проведут с шестого по девятое июня. Об этом сообщает пресс-служба АО «Теплоэнерго».

Согласно информации, проверка сетей на прочность и плотность затронет трубопроводы в районе улиц Грузинская, Максима Горького, Большая Покровская, Ковалихинская, Минина, а также Белинского и ряда других.

Ранее провели испытания сети первой, третьей и шестой очередей от НТЦ. По итогу участки, которые оказались малонадежными, включили в план замены, некоторые уже отремонтированы.

Во время проведения гидравлических испытаний температура сетевой воды будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повышенным давлением, чтобы специалисты смогли выявить дефекты труб и компенсаторов.

В компании напоминают, что во время проведения гидравлических испытаний жителям стоит быть осторожней. Не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях, информацию можно передать на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31.