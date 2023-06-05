Виртуального помощника «Валеру» представили посетителям конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде

Образ «Валеры» был создан путем генерации фотографий сотрудников РЖД и ОЦРВ. Фото: Мария СОРОКИНА

Компания РЖД представила виртуального ассистента «Валеру» в рамках конференции ЦИПР, которая проходила в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. Посетителям выставки, проходившей параллельно с сессиями конференции, рассказали об особенностях виртуального ассистента, который в перспективе может быть использован для обучения сотрудников.

«Валера» представляет собой цифровую модель железнодорожного рабочего — харизматичного мужчину средних лет в оранжевой жилетке со светоотражающими элементами. По словам разработчиков образ «Валеры» был создан путем генерации фотографий сотрудников РЖД и ОЦРВ. Виртуальный ассистент знает ответы на вопросы, связанные с работой железнодорожника. Некоторые ответы для удобства заранее записаны, другие генерируются нейросетью. Таким образом, сотрудник компании может не только получить исчерпывающую информацию по своему запросу, но и пообщаться с «Валерой» как с ботом.

Виртуальный ассистент обслуживается мощным компьютером и имеет постоянный доступ к глобальной сети. Предполагается, что в будущем «Валера» может быть применен не только для обучения сотрудников, но и в других сервисах компании, в том числе, виртуальном приложении для туристов.