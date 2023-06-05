На словах по-хорошему? Эколог Юрий Коробов о проблеме раздельного сбора мусора

Юрий Коробов: Если разделять отходы будет выгодно, я убежден, экологически ответственных граждан станет больше. Фото: пресс-служба АО «Берега»

Пакет предложений по стимуляции раздельного сбора мусора населением озвучил эксперт-эколог, координатор спецпроектов Национального экологического корпуса Юрий Коробов, сообщает Пресс-служба АО «Берега». Эксперт напомнил, что 1 марта 2023 года вступил в силу 268-ФЗ, которым внесены изменения в ряд федеральных законов, регламентирующих обращение с отходами производства и потребления в части вторичного использования ресурсов. По словам разработчиков, «документом закладывается основа для формирования устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, снижения их образования». К сожалению, на деле пока мало что меняется: эта сфера очень инерционна, условия для эффективного вторичного использования ресурсов в стране не созданы, считает эксперт-эколог Юрий Коробов.

«268-ФЗ вводит в правовое поле понятия «вторичные ресурсы» и «вторичное сырье». Безусловно, начинать строить экономику замкнутого цикла необходимо с основ — с определения понятий. Но для воплощения новых экологических принципов на практике этого мало — нужно двигаться дальше, - цитирует Пресс-служба АО «Берега» Юрия Коробова. - Я пока не вижу тех шагов, которые реально изменят ситуацию. Мусорная реформа стартовала в России 1 января 2019 года, но что сделано за четыре с лишним года? На большей части территории страны мусор по-прежнему свозят на полигоны — сортируется и перерабатывается лишь очень малая часть.

Эксперт также напоминает, что по данным минприроды РФ, территории могут получить от Федерации субсидии — до 95 % от сметной стоимости на строительство мусоросортировочных станций и заводов: «И это хорошо. Но что толку от сортировочных линий, если на начальном этапе мусор никто не разделяет даже на две фракции? Проблема в том, что нет системы мотивации ни для населения, ни для бизнеса, - говорит Юрий Коробов. – Многие компании готовы перерабатывать вторичку, но они включаются в процесс уже на финальном этапе, а сбором и утилизацией мусора занимаются люди, которым эта тема, по сути, безразлична. Вот пример: недавно в Кургане суд уже в третий раз за последние пять лет отменил документ, устанавливающий нормативы накопления ТКО. По мнению истцов, активистов-экологов, они завышены, экономически не обоснованы и абсолютно не стимулируют к рациональному использованию вторичных ресурсов. И это обычная практика: регоператоры взимают за свои услуги непомерно большую плату и продолжают по старинке вывозить мусор на свалки, не заботясь о создании условий для сортировки отходов и переработки вторсырья».

По словам эксперта, экологическое воспитание — одна из важнейших государственных задач, но одной агитации мало: вторичное использование материалов должно поощряться:

«Во времена моего детства, в СССР, за макулатуру можно было приобрести дефицитные товары, а молочные продукты, различные напитки разливали в многоразовую стеклянную тару, - отмечает Юрий Коробов. - Поэтому люди пустые бутылки не выбрасывали, а сдавали, получая за это деньги.

Сегодня есть люди, которые тщательно сортируют бытовой мусор и не ленятся сдавать вторсырье, даже если его приходится везти на другой конец города. Честь им и хвала, но таких энтузиастов немного. Большинство же граждан выбрасывают мусор в ближайший контейнер. Если в каждом дворе установят несколько разноцветных баков и повесят подробную инструкцию, как сортировать ТКО, я уверен, люди начнут это делать. Но пока таких условий нет.

Нужно начинать не с наказаний за не сортировку мусора раздельно, а с создания условий. А еще — с материального стимулирования. Услуга регоператора стоит одинаково для всех. Нужно предусмотреть финансовую мотивацию для тех, кто готов разделять мусор, — например, освобождать их от платы за вывоз ТКО или хотя бы снижать ее. Сортировка отходов — это большая работа: нужно иметь дома несколько контейнеров, объяснять детям, почему это важно, и т. д. И человек должен видеть практический эффект, а не только сознавать, что он молодец, ведь заботится о природе. Если разделять отходы будет выгодно, я убежден, экологически ответственных граждан станет больше», - уверен эксперт.

Юрий Коробов также подчеркивает, что подключать к агитации населения за раздельный сбор отходов нужно и профильный бизнес: «К слову, за рубежом первую скрипку в деле информирования населения о важности разделения мусора тоже играют органы власти и местного самоуправления, но очень активно в этом направлении работает и бизнес — переработчики вторсырья, которые как раз и налаживают процесс его сортировки и сбора на уровне домохозяйств. Поэтому так важно создать финансовые стимулы и для бизнеса. Для тех, кто сдает отходы, как и для населения, предусмотреть снижение платы. А для тех, кто готов сам организовать сбор и переработку вторичных ресурсов, стоило бы ввести пониженные налоговые ставки или, например, вообще освобождать такие производства от налога на имущество. Ну и, конечно, широко использовать субсидии и другие меры поддержки для поощрения запуска новых проектов», - резюмирует эксперт-эколог.