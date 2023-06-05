В Нижнем Новгороде пройдет концерт струнного оркестра HardRockOrchestra. Фото: Предоставлено организаторами

12 июня в DKRT в честь 45-летнего юбилея Мэттью Беллами струнный оркестр HardRockOrchestra (12+) даст мощнейший концерт шедевров знаменитых британцев. В этот вечер треки легендарной группы зазвучат совершенно по-новому в исполнении скрипок, альтов, виолончелей, контрабаса…В программе все хиты MUSE от дебютного «Showbiz» и прорывного «Absolution» до триумфального «Drones» и свежайших песен с пластинки «WillofthePeople».

- Симфоническое звучание альтернативного рока революционно, оно полностью ломает стереотипы, соединяя два совершенно разных музыкальных формата в одном пространстве, - рассказывают организаторы концерта. - И то, что получается в результате – прекрасно, потому что в такой музыке сочетается мелодичность и красота симфонического оркестра и сумасшедший драйв популярного, любимого миллионами, направления.

Напомним, «HardRockOrchestra» представляет собой отдельный проект большого симфонического оркестра под названием «RockestraLive». Идея пришла к музыкантам в 2019 году. Особенностью коллектива является мультиинструментальность каждого из участников. С помощью своего проекта музыканты стремятся привить людям любовь к классическому инструментальному исполнению музыки.