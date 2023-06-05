Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей в Днем эколога. Фото: тедеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днем эколога, который отмечают 5 июня. Его обращение распространила пресс-служба правительства Нижегородской области.

Он отметил, что экология сейчас играет большую роль в стране и обществе. Людям важно какую воду они используют и каким воздухом дышат.

- Всем нам хочется, чтобы влияние человека на природу было максимально гармоничным. Важно не только не навредить ей, но и устранять ошибки прошлого. Роль эколога в этих процессах невозможно переоценить. Это касается как огромной практической работы, так и осмысления происходящего с нашей планетой, - подчеркнул Глеб Никитин.

По инициативе Президента РФ в стране реализуется проект «Экология» и Нижегородская область – один из регионов-лидеров по количеству мероприятий и объему вкладываемых средств. В регионе очищаются малые реки, внедряются новые технологии утилизации отходов, ликвидируются объекты накопленного экологического ущерба и многое другое.

Глеб Никитин пожелал всем причастным к профессии здоровья и благополучия, а также отличных результатов в работе.