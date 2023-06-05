3 миллиона рублей получат общественные организации Дзержинска в 2023 году

В Дзержинске подведены итоги конкурса социально значимых проектов некоммерческих организаций. В этом году поддержку из городского бюджета получат 9 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые работают в различных сферах на территории Дзержинска. Победители конкурса были объявлены на заседании конкурсной комиссии в администрации города.

«Жизнь Дзержинска не была бы такой насыщенной без наших общественных организаций и тех мероприятий, которые они организуют. Это спортивные соревнования, патриотические мероприятия, адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья, культурные события. Все работают в совершенно разных направлениях, но с одной общей целью – сделать жизнь дзержинцев более комфортной и разнообразной. Более того, все общественники участвуют в городской жизни и помогают нам решать важные задачи. Поздравляю всех с победой в конкурсе!» – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Одним из победителей уже не первый год становится общественная организация инвалидов-колясочников «ПараПлан». На средства гранта – более 200 тысяч рублей – ее активисты организуют открытый Кубок города Дзержинска по паралимпийской игре «Бочча», который состоится 9 июня в парке «Радуга». В рамках турнира запланирована встреча с Чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию Николаем Лукьяновым, который проведет мастер-класс. Общественная организация «Ветераны боевых действий» при поддержке администрации города организует областной туристический слет инвалидов-колясочников, инвалидов боевых действий и их семей, праздничное мероприятие ко Дню воздушно-десантных войск и областную спартакиаду по военно-прикладным видам спорта среди военно-патриотических объединений и кадетских классов Нижегородской области.

Впервые за несколько лет победителем конкурса стала Федерация футбола Дзержинска, которую в настоящее время возглавляет Артем Загребин.

«Залог нашего успеха – в плотном взаимодействии всех сторон, заинтересованных в развитии футбола: спортшкол, любительских команд, футбольной общественности, тренерского состава, профессионального футбольного клуба «Химик» и администрации города. В 2023 году мы вновь планируем провести турнир «Защитник Отечества». Будет турнир по футболу среди ветеранов этого вида спорта, летнее Первенство города среди любительских команд, турнир по мини-футболу. Благодарю администрацию города за поддержку наших инициатив и приглашаю на все наши мероприятия!» – сказал президент Федерации футбола города Дзержинска Артем Загребин.

Также финансирование на свой проект – соревнования по киокусинкай каратэ «Чемпионы» – получила общественная организация воспитания и развития молодежи «Радость активной жизни». Местная национально-культурная автономия татар города Дзержинска при поддержке гранта провела национальный праздник «Сабантуй», а чуть позже организует Курбан-Байрам.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска