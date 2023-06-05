С 6 по 9 июня пройдут испытания двух очередей тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали

6 июня с 9 часов утра начнутся плановые гидравлические испытания второй и пятой очередей магистральных тепловых сетей от крупнейшей котельной АО «Теплоэнерго» - Нагорной теплоцентрали, которая обеспечивает теплоснабжение более 2500 объектов в Советском и Нижегородском районах Нижнего Новгорода. Проверка сетей на прочность и плотность будет проходить до 9 июня и затронет трубопроводы в районе улиц Грузинская, М. Горького, Большая Покровская, Ковалихинская, Минина, а также Белинского и ряда других.

Ранее прошли испытания сети первой, третьей и шестой очередей от НТЦ, по результатам которых участки, показавшие свою малонадежность, были оперативно включены в план замены, ряд из них уже отремонтирован или находится в работе.

Для обеспечения безопасности во время проведения гидравлических испытаний температура сетевой воды будет понижена до 40 градусов Цельсия. Вода будет подаваться под повышенным давлением для выявления дефектов трубопроводов и компенсаторов.

Испытания тепловых сетей являются ежегодными обязательными диагностическими мероприятиями и позволяют в дальнейшем обеспечить стабильное и надежное теплоснабжение в отопительный период.

Жителям во время проведения гидравлических испытаний необходимо соблюдать осторожность, не находиться и не парковать автомобили возле люков распределительных камер и у наружных тепловых сетей. В случае обнаружения признаков неисправностей на тепловых сетях нужно незамедлительно сообщить об этом на горячую линию АО «Теплоэнерго» по телефону: 277-91-31. Также сообщить о неполадке можно с помощью специального сервиса «Сообщить о неполадке» на официальном сайте предприятия teploenergo-nn.ru.

Напомним, что о времени отключения горячей воды в доме можно узнать с помощью сервиса на главной странице сайта teploenergo-nn.ru, введя название улицы и номер дома.

Фото: Пресс-служба АО «Теплоэнерго»