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НовостиОбщество5 июня 2023 7:23

Электричество и горячую воду отключат на двух улицах в Нижнем Новгороде 5 июня

На этих участках пройдут плановые работы
Елизавета КОПЫЛОВА
Электричество и горячую воду отключат на двух улицах в Нижнем Новгороде 5 июня

Электричество и горячую воду отключат на двух улицах в Нижнем Новгороде 5 июня

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свет и горячую воду отключат частично на двух улицах в Нижнем Новгороде 5 июня. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Изменения затронут дом №28 на улице Тургенева в Нижегородском районе. Там горячего водоснабжения не будет с 09:00 до 16:00. Электроснабжение отключат в 14:00 в доме № 52 на улице Зеленодольской в Канавинском районе, вернуть электричество обещают в 17:00.

Как отмечается, причиной отключений стали плановые работы ЖКХ.

Напомним, ранее стал известен график ежегодного отключения горячей воды летом.