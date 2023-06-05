Нижегородцы пожаловались на неудобную экобрусчатку в кремле. Фото: тг-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Жители Нижнего Новгорода пожаловались на неудобную экобрусчатку, которой выложили дорогу воль стены кремля, пишет телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

По мнению горожан, по такому покрытию неудобно ходить детям и женщинам на каблуках, поскольку ноги проваливаются в отверстия в плитке. Нижегородцы боятся, что тут и до травм недалеко.

Вместе с тем в Управлении делами правительства Нижегородской области пояснили, что эта дорожка является по большей части техническим проездом, и скоро отверстия брусчатки заполнят землей и засеют травой.

Отметим, что дорожки, выложенные такой плиткой на Щелоковском хуторе, были признаны небезопасными, и сейчас их меняют на асфальт и обычную брусчатку.