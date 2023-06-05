Полиция начала проверку после жалоб нижегородцев на извращенцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде полиция начала проверку после жалоб на извращенцев, которых жители стали все чаще видеть на улицах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Ранее в соцсетях очевидцы опубликовали видеоролики, на которых мужчины занимаются онанизмом прямо на улице. Одного такого извращенца нижегородцы заметили на проспекте Союзном, второго – в парке «Дубки».

Как пояснили в полиции, подобные действия можно трактовать как хулиганство, и тогда нарушителей ждет штраф от 500 до 1000 рублей или арест на 15 суток. Однако если эти действия совершались открыто, то может быть применена уголовная статья за развратные действия сексуального характера, и тогда злоумышленнику может грозить от 3 до 8 лет тюрьмы.