Правовая консультация для нижегородских пенсионеров и льготников состоится 29 июня

Правовая консультация для пенсионеров и граждан льготных категорий состоится в Нижнем Новгороде 29 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правовая консультация для пенсионеров и граждан льготных категорий состоится в Нижнем Новгороде 29 июня. Об этом сообщает приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Бесплатная консультация начнется в 10.00 и пройдет в приемной граждан на улице Костина,2. В мероприятии примут участие специалисты органов исполнительной власти и учреждений Нижегородской области.

Напомним, заседания клубов работодателей пройдут в филиалах Нижегородского центра занятости населения с 6 по 8 июня.

Ранее мы сообщали о том, что в Нижегородской области хотят создать совет по качеству жизни.

КОНКРЕТНО:

Предварительная запись на правовую консультацию осуществляется при личном обращении в приемную граждан или по телефонам: (831) 430-96-39, (831) 439-04-98 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00.

Запись на консультацию прекращается за пять рабочих дня до ее проведения.

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