Нижегородцам напомнили об уплате налога на доходы физических лиц. Фото: Даниил ОПАРИН

Нижегородцам, которые в 2022 году задекларировали доход по итогам кампании-2023, необходимо уплатить налог. Об этом сообщает управление ФНС по Нижегородской области.

Сумма налога исчисляется в соответствии с представленной декларацией о налогах, и уплатить ее нижегородцы должны самостоятельно. Это касается тех, кто получил доход от продажи недвижимости либо в дар от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, а также тех, кто выиграл в лотерею либо получил доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. Кроме того, налог на доходы должны выплатить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой.

Налог на доходы физических лиц нужно заплатить не позднее 17 июля.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен