Школа креативных индустрий откроется в Нижнем Новгороде осенью 2023 года. ФОТО: страница нижегородской Школы креативных индустрий во Вконтакте

Первая Школа креативных индустрий откроется в Нижнем Новгороде уже этой осенью, сообщает в своем телеграм-канале министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

– В прошлом году мы выиграли конкурс Минкультуры РФ на создание в регионе ШКИ, и вот проект уже вышел на финишную прямую, – отмечает Наталья Суханова.

Нижегородская Школа креативных индустрий включает студии по анимации и 3D-графике, фото- и видеопроизводству, а также по интерактивным цифровым технологиям.

На первый год обучения будут набраны 60 детей от 12 до 17 лет. С 5 по 15 июня Школа принимает документы.

Напомним, связанная сеть арт-резиденций появится в Нижегородской области. Она объединит художников, деятелей искусства и экспертов со всей страны.

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