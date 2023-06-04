Новое медицинское оборудование за 17 млн рублей поступило в Сергачскую больницу.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Новое медицинское оборудование поступило в центральную больницу Сергачского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По словам главного врача больницы Михаила Мартынова, на закупку техники из федерального бюджета было выделено свыше 17 миллионов рублей. Оборудование будет использоваться в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в первично-сосудистом отделении.
Новые специализированные УЗИ-аппараты и элетромагнитные стимуляторы глубоких тканей помогут в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, в больницу поступил комплекс для исследования главных сосудов мозга, диагностики сердца с помощью ультразвука, а также обследования вен и артерий мозга.
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