Новое медицинское оборудование за 17 млн рублей поступило в Сергачскую больницу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новое медицинское оборудование поступило в центральную больницу Сергачского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам главного врача больницы Михаила Мартынова, на закупку техники из федерального бюджета было выделено свыше 17 миллионов рублей. Оборудование будет использоваться в отделении реанимации и интенсивной терапии, а также в первично-сосудистом отделении.

Новые специализированные УЗИ-аппараты и элетромагнитные стимуляторы глубоких тканей помогут в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, в больницу поступил комплекс для исследования главных сосудов мозга, диагностики сердца с помощью ультразвука, а также обследования вен и артерий мозга.

Ранее мы сообщали, что нижегородские нейрохирурги провели сложную операцию на головном мозге 19-летнему молодому человеку.

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