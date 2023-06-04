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НовостиОбщество4 июня 2023 11:43

Более 160 тысяч нижегородцев проголосовали за благоустройство города в 2024 году

Наибольшее число голосов отдали за Автозаводский, Нижегородский и Сормовский районы
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Более 160 тысяч нижегородцев проголосовали за благоустройство города в 2024 году

Более 160 тысяч нижегородцев проголосовали за благоустройство города в 2024 году

Фото: Кристина БЕРБАСОВА

164 576 нижегородцев проголосовали за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2024 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом в своем телеграм-канале сообщает мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

За благоустройство в Автозаводском районе проголосовали 34 621 человек. За изменения в Нижегородском районе отдали голоса 29 384 человека. 26 572 нижегородца хотят обновлений в Сормовском районе города.

Где конкретно пройдет благоустройство в следующем году, пока неизвестно.

– Спасибо за проявленное внимание и интерес к развитию нашего города, – пишет Юрий Шалабаев.

Напомним, всего было заявлено 114 общественных пространств для голосования.

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